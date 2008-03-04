В Днепропетровске построят кардиохирургический центр

В Днепропетровской области построят кардиохирургический центр. По мнению специалистов, это один из главных вопросов здравоохранения.

Сейчас жители области могут получить помощь такого рода только за границей. На сегодняшний день уже есть как иностранные, так и местные инвесторы, готовые подержать данный проект.

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ принял участие в заседании общей коллегии главного управления здравоохранения облгосадминистрации и государственной санитарно-эпидемиологической службы Днепропетровской области по итогам работы в 2007 году.

Как сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, Днепропетровщина стала третьей после Сумской и Луганской областей, которую посетил Василий КНЯЗЕВИЧ и принял участие в заседании коллегии. Он обсудил с главой облгосадминистрации Виктором БОНДАРЕМ вопросы дальнейшего развития сферы здравоохранения в области, а также пообещал учесть все предложения облгосадминистрации.

Сегодня, по мнению В. КНЯЗЕВИЧА, для области важным есть вопросы:

функционирования на высоком уровне кардиохирургического центра. "Клиники или учреждения, которые будут предоставлять такого рода помощь больным, - подчеркнул министр здравоохранения Украины, - должны быть спроектированные на уровне европейских стандартов. Это мы делаем для того, чтобы жители Днепропетровской области получали достойную помощь здесь, на месте, а не выезжали лечиться за границу".

В свою очередь, губернатор Виктор БОНДАРЬ отметил, что сегодня в области есть инвесторы, как иностранные, так и днепропетровские, которые готовы поддержать строительство кардиохирургического центра.

КИД