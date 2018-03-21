Хозяйственный суд Киева усомнился в полномочиях Супрун

Минздрав повторно подал иск против медуниверситета имени Богомольца.

Министерство здравоохранения повторно подало иск против Национального медицинского университета имени Богомольца по устранению препятствий в пользование имуществом государства.

Об этом написала и.о. министра Ульяна Супрун в Twitter.

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«Когда ты не хочешь рассматривать исковое заявление Минздрава, можно демонстрировать чудеса изобретательности. Хозяйственный суд Киева сомневается в моих полномочиях. Сайт КМУ, Минздрава и ЕГР (суд имеет расширенный доступ) – ненадежные источники. Переподали заявление и ждем с нетерпением на реакцию», – пишет Супрун.

Как сообщали СМИ, Хозяйственный суд Киева решил вернуть Минздрав заявление. Это объяснили тем, что среди документов, которые были в иске, не было доказательств, которые подтвердили бы выполнение Супрун обязанностей министра.