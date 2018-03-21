В Минздраве успокаивают украинок: роды будут бесплатными

Роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациенток после введения реформы, государство покроет на 100% стоимость этих услуг, заявили в Минздраве.

В Минздраве обещают, что роды в Украине будут бесплатными.

Как заявили УНИАН в Минздраве, "роды и наблюдение за беременностью будут бесплатными для пациенток после введения реформы, государство покроет на 100% стоимость этих услуг".

В ведомстве подчеркнули, что " медицинская реформа не предусматривает введение оплаты за роды от рожениц".

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"В ст. 4 п.1 Закона Украины" О государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания населения "№ 2168-VIII отмечается: "в рамках программы медицинских гарантий государство гарантирует гражданам, иностранцам, лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лицам, которые признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, полную оплату за счет средств Государственного бюджета Украины необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением: экстренной медицинской помощи; первичной медицинской помощи; вторичной специализированной медицинской помощи; третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи; медицинской реабилитации медицинской помощи детям до 16 лет медицинской помощи в связи с беременностью и родами", - отметили в Минздраве.