Нарушенный режим сна приводит к обжорству, утверждают медики

Большинство пациентов с расстройствами сна испытывают нарушения пищевого поведения, развивая непреодолимую тягу к обжорству, тем самым нанося существенный вред своему здоровью. Проанализировав диетические привычки и режим сна у 180 человек, врачи медицинского центра при University Nijmegen /Нидерланды/ заключили, что люди с признаками хронической бессонницы, нарколепсии и дневной сонливости неправильно питаются и имеют привычку к перееданию, при чём эти симптомы со временем приобретают клинический характер.

Как говорят врачи, трудности с засыпанием, частое пробуждение в ночное время и дневная усталость напрямую связаны с быстрым увеличением массы тела, поскольку человек начинает испытывать постоянный бесконтрольный аппетит. Однако, подчеркивают специалисты, переедание - очевидно не прямая причина ожирения при расстройствах сна, поэтому они предлагают, что в этот процесс вовлечены метаболические изменения. Кроме того, нарушения нервной функции заставляют людей не только терять чувство бодрости, но в том числе дестабилизируют режим их питания.

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