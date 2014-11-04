Как устранить на лице следы усталости и слёз

Если вы допоздна работали, были на вечеринке или весь вечер горько проплакали, с утра на свое отражение без слез не взглянете. Ваши опухшие воспаленные глаза напомнят вам о вчерашнем вечере, пишет healthinfo.ua.

Всем известно, что для того, чтобы поддерживать красоту, следует высыпаться. Все знают, что тереть глаза нельзя. Но бывают моменты, когда от рыданий забываешь о красоте, а на вечеринке так весело, что в какой-то момент перестаешь думать, с каким лицом ты завтра пойдешь на работу. И вот после "шумного бала" или проплакав полночи, вы просыпаетесь утром с "помятым" лицом и опухшими покрасневшими глазами. Специально для этих случаев наши рекомендации.

Самый простой способ, давно и всем известный — компрессы с заваркой черного чая. Положите ватные диски, смоченные холодным чаем, на глаза, и полежите так 20 минут. Чай снимает раздражение и отечность.

Справиться с отечностью помогает прикладывание льда. Холод способствует сужению сосудов. Есть также специальные маски для глаз, которые предварительно следует подержать в морозильнике. Нужно только помнить, что лед долго прикладывать нельзя, пяти минут будет достаточно.

Еще один старый добрый способ — огуречные компрессы. Приложив к глазам кружочки огурца, можно немного устранить воспаление и отечность. Но важно помнить, что огурцы должны быть домашними с огорода, выращенные без применения удобрений. Некоторые производители косметики предлагают специальные гели для экспресс-удаления синяков, отечности и воспаления с глаз. Если у вас нет аллергической реакции на такие средства, вы можете ими пользоваться в экстренных случаях, когда вам необходимо срочно привести себя в порядок. Но нужно быть готовыми к тому, что волшебного эффекта эти гели все-таки не дают без мануального воздействия или процедур с более глубоким внедрением в эпидермис.

Немного снять отечность и раздражение помогут маски для зоны вокруг глаз. В этом случае следует точечный массаж, снимающий отечность, можно сделать и самостоятельно лишь увеличить время выдерживания маски.

Точечный массаж, снимающий отечность, можно сделать и самостоятельно. Существует восемь точек вокруг глаз, нажимая на которые, можно быстро удалить лишнюю жидкость с кожи вокруг глаз. Однако нужно быть осторожными, можно не рассчитать силу нажима и оставить синячки.