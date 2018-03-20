Вспышки кори в Украине не утихают - эпидемиологи

За 11-ю неделю 2018 года корью заболел 701 человек.

Вспышки кори в Украине не утихают, хотя с середины февраля наблюдалось постепенное уменьшение количества новых случаев болезни.

Как сообщили УНИАН в Центре общественного здоровья Минздрава Украины, за 11-ю неделю 2018 корью заболел 701 человек (260 взрослых и 441 ребенок).

Всего в течение одиннадцати недель 2018 года корью заболели 7752 человека - 2687 взрослых и 5065 детей. Госпитализированы 5352 человек. С начала года от осложнений кори умерли семь человек: пятеро детей и двое взрослых.

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Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1662), Закарпатской (1396), Одесской (1110), Черновицкой (740), Львовской (656) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской (5), Харьковской (9), Херсонской (13) областях.

Защитить от кори и остановить вспышка может только вакцинация . Вакцина есть в наличии во всех регионах. Остаток вакцин в Украине с учетом недавней поставки в 220 тысяч доз составляет около 359 тысяч доз. Если в отдельном лечебном заведении вакцина отсутствует, необходимо обратиться в департамент / управления здравоохранения ОГА, который должен осуществить перераспределение в пределах района или области.