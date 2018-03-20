Сельские врачи получат жилье бесплатно - Минздрав

Более 13 млн украинцев, живущих в сельской местности, требуют лучшего доступа к качественным медицинским услугам.

Медицинские работники будут получать жилье бесплатно, а оплата всех врачей «первички» уже до конца года существенно изменится, когда учреждения здравоохранения присоединятся к медреформы и подпишут договоры с НСЗУ.

Как сообщили в Минздраве, в бюджете предусмотрено 5 млрд гривен, которые в частности будут использованы для строительства новых амбулаторий, жилья для врачей, приобретение медицинского оборудования и служебного транспорта.

Часть средств будет потрачена на оснащение учреждений здравоохранения, закупку современного оборудования.

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Минздрав и Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработали и утвердили Порядок формирования способных сетей оказания первичной медицинской помощи. Теперь есть законодательное основание для принятия планов развития сети «первички» в сельской местности.

Более 13 млн украинцев, живущих в сельской местности, требуют лучшего доступа к качественным медицинским услугам, поэтому первоочередная задача - создать сеть медучреждений, чтобы людям не приходилось преодолевать десятки километров до ближайшей амбулатории, а врачи были заинтересованы ехать работать в селах. В конце прошлого года вступил в силу Закон «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности».

В декабре прошлого года правительство поручило Министерству здравоохранения совместно с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработать и утвердить Порядок формирования способных сетей оказания первичной медицинской помощи.

Порядок, уже является действительным, определяет критерии разработки и утверждения плана сети первички. Речь идет о перспективных долгосрочные планы развития сети в сельской местности, чтобы житель каждого населенного пункта мог получить качественную медицинскую помощь.

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