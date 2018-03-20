Журналисты выяснили, как медреформа изменит службу скорой помощи (видео)

Предлагаемую правительством реформу экстренной медицинской помощи критикуют эксперты и врачи.

В рамках медицинской реформы врачей скорой помощи планируется заменить на так называемых парамедиков, которые умеют оказывать только первичную неотложную помощь, и будут прибывать только к пострадавшим, которые находятся на грани жизни и смерти.

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Об этом говорится в сюжете программы «Гроші». Отмечается, что квалификация парамедиков будет минимальной: наложить бандаж, остановить кровотечение, оказать помощь при ожогах, и транспортировать больного в больницу, если ему что-то угрожает.

Эксперты и врачи, как утверждается, критически относятся к подобным нововведениям. В частности, yародный депутат Украины Ольга Богомолец признает необходимость медреформы, но предлагаемые правительством изменения критикует. По ее убеждению, такая реформа фактически означает уничтожение в Украине службы скорой помощи, а это приведет лишь к тому, что люди будут умирать чаще.

Заведующий диспетчерского отдела Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Анатолий Рогов считает, что предлагаемые изменения унижают врачей, которые работают в службе скорой помощи.

«Предлагается или цинично унизить врача медицины неотложных состояний - перейти на должность, которая ниже, которую он имеет по специальности. То есть, должность парамедика - я считаю это циничным унижением. Или искать место работы по другой специальности, а возможно даже и за рубежом», - указал он.

В то же время, врачи возмущаются, что вместо них на "скорые" по американскому сценарию планируют посадить, фактически, фельдшеров. Кроме того, после реформы «скорая» больше не поедет на вызов в случае перепадов давления или повышения температуры - все это будет считаться непрофильными вызовами (такими проблемами должны заниматься семейные врачи).

На скорую с парамедиками можно будет рассчитывать лишь в том случае, когда человек находится на грани жизни и смерти (например, в случае аварии).

В то же время, в Минздраве успокаивают, что обновление службы экстренной медицины проведут не сразу, а в течение пяти лет.

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине вступила в силу медицинская реформа - одна из главных реформ, которую президент Петр Порошенко подписал в последние дни 2017 года.