Луганский медицинский университет переезжает на территории подвластные Украине

Как сообщили УНИАН в Минздраве, для обеспечения учебно-лечебного процесса Луганского государственного медицинского университета будут использованы базы учреждений здравоохранения на территории Луганской области, подвластные Украине.

Об этом говорится в обращении и.о. Министра здравоохранения Украины Василия Лазоришинца к коллективу медицинского вуза.

В письме, в частности, указано, что только такие действия в нынешних условиях и в пределах законодательства Украины позволят постепенно восстановить образовательную деятельность Луганского государственного медицинского университета, сохранить имя и славную историю этого высшего учебного заведения, предоставят возможность преподавателям, студентам и врачам-интернам продолжить обучение и получить украинские образовательные документы.

Читайте такжеДонецкий медицинский университет изменит юридический адрес

«Призываем преподавательский коллектив и студентов Луганского государственного медицинского университета не поддаваться на провокационные призывы и избегать влияния сторонников власти «ЛНР», которая для своих целей требует безотлагательно начать обучение в условиях опасности для Вашей жизни», - отмечается в письме и.о. Министра здравоохранения Лазоришинца.