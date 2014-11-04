Продукты, которые на треть снижают риск развития рака

В American Journal of Clinical Nutrition опубликованаработа специалистов из университета Восточной Англии, которые установили, что употребление чая и цитрусовых способствует снижению риска рака яичников - заболевания, стоящего на 5 месте среди причин смерти женщин.

Ученые в течение более чем трех десятилетий изучали вкусовые привычки 171.940 женщин в возрасте от 25 до 55 лет и обнаружили, что среди тех, кто употреблял продукты и напитки с высоким содержанием особых веществ - флавонолов (чай, красное вино, яблоки и виноград) и флаванонов (цитрусовые фрукты и соки из цитрусовых), риск развития смертельного заболевания был на 31% ниже.

Исследователи подчеркивают, что повысить концентрацию этих соединений в рационе достаточно просто, поскольку они содержатся в доступных каждому продуктах, и отмечают, что им впервые удалось получить подобные результаты в ходе столь масштабного исследования.

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