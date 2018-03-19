В Минздраве определили победителя на должность гендиректора "Электронного здоровья"
09:30, 19 марта 2018Страна
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ГП «Электронное здоровье» будет заниматься дальнейшей разработкой и внедрением электронной системы здравоохранения.
Определен победитель на должность гендиректора «Электронного здоровья» / УНИАН
В Минздраве определили победителя на должность гендиректора «Электронного здоровья» - Дениса Мацуя.
Как сообщили в Минздраве, Мацуй имеет опыт в сфере внедрения сложных ИТ-проектов, подборе бизнес-моделей в юридических, финансовых и операционных вопросах.
До 2017 года он был директором по маркетингу и коммерческим директором компании «OpsWay», работающая на глобальном рынке.
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Предполагается, что гендиректор развивать систему eHealth, налаживать коммуникацию, сотрудничать с государственными органами и тому подобное.
ГП «Электронное здоровье» будет заниматься дальнейшей разработкой и внедрением электронной системы здравоохранения eHealth - одного из важнейших элементов реформы финансирования системы здравоохранения.
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