Гуманитарный рейс Рината Ахметова продолжает доставлять продукты на Донетчину

Сегодня, 3 ноября, из Днепропетровска в Мариуполь отправились очередные машины с продуктовыми наборами в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова. Всего для самых незащищенных категорий жителей Донецкой и Луганской областей в начале недели будет доставлено 55 тысяч наборов с самыми необходимыми продуктами. Сегодня вечером на распределительной базе в Мариуполе силами волонтеров помощь будет расфасована и направлена в населенные пункты со сложной гуманитарной ситуацией.

Так, большая часть наборов будет доставлена в Донецк, где по данным Гуманитарной карты ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей, 41% жителей города заявили о потребностях в продуктах питания. Остальную помощь отправят в Докучаевск, Старобешево, Снежное, Комсомольское, Мироновку Донецкой области, а также в Ровеньки и Краснодон Луганской области. Согласно информации, представленной на Гуманитарной карте, 40-50% опрошенных в этих населенных пунктах также отмечают потребность в продуктах питания. Наиболее незащищенные слои населения во всех городах не получают социальные выплаты и не могут позволить приобрести даже тот ассортимент товаров, который есть в наличии.

Часть продуктовых наборов Гуманитарный штаб Рината Ахметова оставит в Мариуполе для помощи вынужденным переселенцам. На сегодняшний день, согласно данным ГСЧС, в городе зарегистрировано более 15 тысяч переселенцев из зоны проведения боевых действий.

В состав 55 тысяч продуктовых наборов, которые направлены в Мариуполь, кроме традиционных масла, круп, консервов, муки, сахара, печенья, сгущенного молока, в этот раз входят также каши быстрого приготовления. Ранее продукты быстрого приготовления отправлялись только жителям Донецка, но на случай возможных перебоев электро- и газоснабжения в других населенных пунктах входят теперь в состав всех гуманитарных наборов.

Всего Гуманитарным Штабом Рината Ахметова в регион уже доставлено более 800 тыс. гуманитарных наборов для самых незащищенных категорий жителей и вынужденных переселенцев – пожилых людей, инвалидов, тяжело больных, для приемных и многодетных семей. До конца года, согласно задаче, поставленной Ринатом Ахметовым, Гуманитарный рейс доставит людям не менее 1 миллиона пакетов.

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Гуманитарный штаб Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, психологической помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.