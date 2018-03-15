Ингаляционная терапия приводит к увеличению объема слизи в дыхательных путях.

Ингаляции опасны при лечении гриппа у детей.

Врачи предупреждают, что небулайзерная, ингаляционная терапия может быть опасной для маленьких детей, так как приводит к увеличению объема слизи в дыхательных путях.

Использование небулайзеров для лечения симптомов гриппа - нецелесообразно и неэффективно.

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Небулайзеры используют под контролем врача при бронхиальной астме, заболеваниях нижних дыхательных путей. Однако при простуде или гриппе их использовать нецелесообразно. Полезнее контролировать влажность воздуха в комнате на уровне 70 ± 10% с помощью гигрометра.