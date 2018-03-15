Ингаляции опасны при лечении гриппа у детей - врачи
Ингаляции опасны при лечении гриппа у детей.
Врачи предупреждают, что небулайзерная, ингаляционная терапия может быть опасной для маленьких детей, так как приводит к увеличению объема слизи в дыхательных путях.
Использование небулайзеров для лечения симптомов гриппа - нецелесообразно и неэффективно.
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Небулайзеры используют под контролем врача при бронхиальной астме, заболеваниях нижних дыхательных путей. Однако при простуде или гриппе их использовать нецелесообразно. Полезнее контролировать влажность воздуха в комнате на уровне 70 ± 10% с помощью гигрометра.
Не менее опасны антибиотики: они не влияют на вирусы, поэтому не могут вылечить грипп, однако привыкания бактерий к ним может привести к тому, что антибиотики могут не сработать, когда на самом деле будут нужны. Какими популярными средствами не стоит лечить грипп у детей.