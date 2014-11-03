Кабмин выделил более 10 млн грн на гемодиализ для переселенцев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на в.и.о. министра здравоохранения Василия Лазоришинца.

Он напомнил, что Минздрав не закупает за средства государственного бюджета расходные материалы на гемодиализ, поскольку эта функция возложена на местные бюджеты. Однако в связи с обеспечением временно перемещенных лиц из разных регионов, правительство выделило из резервного фонда более 10 млн грн на расходные материалы для гемодиализа, сказал Лазоришинец.

По его данным, на сегодняшний день в 4 регионах Украины размещено наибольшее количество больных хронической почечной недостаточностью, которые нуждаются в гемодиализе, а именно: в Днепропетровской области - 80 пациентов; Харьковской - 24 пациента; Черниговской - 13 пациентов; Киеве - 18 пациентов.

«Правительство приняло распоряжение о выделении дополнительных средств из государственного резерва в сумме 10 млн грн, что позволит нам обеспечить 135 пациентов на 6 месяцев гемодиализом», - отметил Лазоришинец.

Кроме того, по его словам, Минздрав проводит переговоры с двумя крупнейшими производителями расходных материалов для гемодиализа о получении гуманитарной помощи как минимум на 6 месяцев.