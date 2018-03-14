Эпидемический порог пока превышен в 3-х областях: Житомирской, Волынской и Закарпатской.

В Центре общественного здоровья Минздрава заявили, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине существенно снижаются.

Об этом говорится в сообщении Центра о ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ за 10-ю неделю эпидсезона (05.03.2018 - 11.03.2018).

Читайте такжеУкраинцев атакует опасный вирус: при первых признаках врачи призывают оставаться дома

«Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 550,5 на 100 тыс. населения, что на 3,4% меньше эпидемического порога по Украине. Однако эпидемический порог пока превышен в 3-х областях: Житомирской, Волынской и Закарпатской», - сказано в сообщении.

За указанный период гриппом и ОРВИ заболело 213 587 человек, из них 62,7% – дети. Наблюдается региональное географическое распространение и средняя интенсивность активности гриппа и ОРВИ.

Как отмечают в Центре, на отчетной неделе летальных случаев от гриппа и ОРВИ не зарегистрировано.

«Исследовано 155 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ с недозорних источников и в 57 случаях определен РНК вирусов гриппа с преобладанием типа В (51 случай), а также в 6 случаях – гриппа типа А. Исследовано 95 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ из дозорных источников и в 28 случаях определена РНК вируса гриппа типа B, и в 1 случае – грипп типа А», - говорится в сообщении.

Также в Центре информируют, что с начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали 182 542 человек.