В программу «Доступные лекарства» включат препараты от заболеваний желудочно-кишечного тракта, депрессий, а также для здоровья беременных.

Украинцы будут получать электронные рецепты уже через месяц.

Как заявил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык, с апреля 2018 года планируется ввести в действие услугу «электронный рецепт» в 5 пилотных регионах Украины, сообщает сайт Громадського.

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По его словам, функция будет расширяться в тех заведениях, которые будут приобщаться к новой системе здравоохранения.

"Очень важно, что сюда постоянно будут добавляться новые лекарства от различных заболеваний. В первую очередь — тех заболеваний, которые лечатся на амбулаторном звене», — заявил Илык.

По его словам, в первую очередь по электронному рецепту будут выписывать лекарства, которые используют на амбулаторном приеме.

Также Илык напомнил, что в программу «Доступные лекарства» в 2018 году включат препараты от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, депрессивных состояний и необходимые для здоровья беременных.

«Мы уже подготовили законодательный проект для того, чтобы его приняло правительство. Это что касается заболеваний желудочно-кишечного тракта, хронические заболевания, в том числе язвенной болезни, это депрессии, это заболевания, связанные с анемией у беременных», — сказал он.

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В то же время, по его словам, этот проект пока не рассматривался. «Поскольку было опасение в Министерстве финансов, что средств, выделенных на 2018 год в размере 1 млрд грн, будет не хватать, решили программу по этих трех группах нозоологиям, которые действуют сейчас, углублять и расширять», — добавил Илык.