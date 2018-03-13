Люди с ампутированными конечностями будут получать группу инвалидности бессрочно

Теперь установление инвалидности может проводиться по месту жительства человека.

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в статью 7 закона Украины «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине» относительно установления группы инвалидности» (регистрационный номер 7161).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 281 народный депутат Украины.

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Согласно закону, лицам, у которых вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, ампутированы верхние и/или нижние конечности, что привело к инвалидности, группа инвалидности устанавливается без указания срока переосвидетельствования (бессрочно) и на ступень выше.

Также лицам, обращающимся для установления инвалидности, обусловленной наличием анатомических дефектов, других необратимых нарушений функций органов и систем организма, в том числе необратимой потерей (ампутацией) верхних и/или нижних конечностей (их частей) и т.д., а также лицам с инвалидностью, у которых срок переосвидетельствования наступает после достижения пенсионного возраста, установленного статьей 26 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", соответствующая группа инвалидности устанавливается без указания срока переосвидетельствования.

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Также законом предусмотрено, что в случае, если лицо, которое обращается для установления инвалидности, не может прибыть на освидетельствование (переосвидетельствование) в комиссию по состоянию здоровья согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, освидетельствование (переосвидетельствование) проводится по месту его проживания (дома), в том числе по месту жительства в стационарных учреждениях для граждан преклонного возраста и лиц с инвалидностью, учреждениях социальной защиты для бездомных лиц и центрах социальной адаптации лиц или в учреждениях здравоохранения, в которых такое лицо находится на лечении.

В Заключительных положениях закона сказано, что он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.