Украинцев атакует опасный вирус: при первых симптомах врачи призывают оставаться дома

Заболевание имеет все симптомы простуды, но протекает без температуры.

Украинцев атакует опасный вирус, поэтому при первых признаках врачи призывают оставаться дома.

Заболевание имеет все симптомы простуды, но протекает без температуры, пишет ТСН.

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Как только у вас появляется кашель, вам надо остаться в постели дома. Врачи предостерегают, что отсутствие температуры во время простуды – это опасно - поскольку без нее могут протекать такие заболевания как бронхит и воспаление легких.

Однако больным без температуры отказывают в больничном. На это жалуются пользователи соцсетей. В такой ситуации врач должен назначить дополнительные обследования: рентген и анализ крови.

Первые три дня простуды – самые важные. Если вы будете лечиться дома, это поможет избежать смертельно опасных осложнений.

В зоне риска коварного вируса - дети. Если нет температуры - родители отправляют малышей в садик или школу. И с насморком и кашлем можно заработать воспаление легких. Ухудшение аппетита, боли в нижних ребрах, во время физической нагрузки, пот льется рекой – немедленно к врачу. Это могут быть проявления пневмонии без температуры.

Напомним, в Украине от 26 февраля до 4 марта зафиксировано три летальных случая от гриппа и ОРВИ. 47-летний мужчина скончался в Запорожской области, 45-летняя женщина – в Кировоградской, и 6-летний мальчик – в Харьковской. Всего с начала эпидсезона в Украине умерли пять человек: трое детей и двое взрослых.