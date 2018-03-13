Украинцев атакует опасный вирус: при первых симптомах врачи призывают оставаться дома

09:14, 13 марта 2018
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REUTERS

Заболевание имеет все симптомы простуды, но протекает без температуры, пишет ТСН.

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Как только у вас появляется кашель, вам надо остаться в постели дома. Врачи предостерегают, что отсутствие температуры во время простуды – это опасно - поскольку без нее могут протекать такие заболевания как бронхит и воспаление легких.

Однако больным без температуры отказывают в больничном. На это жалуются пользователи соцсетей. В такой ситуации врач должен назначить дополнительные обследования: рентген и анализ крови.

Первые три дня простуды – самые важные. Если вы будете лечиться дома, это поможет избежать смертельно опасных осложнений.

В зоне риска коварного вируса - дети. Если нет температуры - родители отправляют малышей в садик или школу. И с насморком и кашлем можно заработать воспаление легких. Ухудшение аппетита, боли в нижних ребрах, во время физической нагрузки, пот льется рекой – немедленно к врачу. Это могут быть проявления пневмонии без температуры.

Напомним, в Украине от 26 февраля до 4 марта зафиксировано три летальных случая от гриппа и ОРВИ. 47-летний мужчина скончался в Запорожской области, 45-летняя женщина – в Кировоградской, и 6-летний мальчик – в Харьковской. Всего с начала эпидсезона в Украине умерли пять человек: трое детей и двое взрослых.

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Теги: #грипп и ОРВИ#эпидемическая ситуация в Украине