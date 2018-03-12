Психологи рассказали о правилах, которые делают человека счастливым

17:01, 12 марта 2018
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Ученые отмечают, что из перечня правил следует хотя бы три правила следует ежедневно реализовывать.

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Вот эти восемь правил:

Ежедневно определить, что хорошего случилось сегодня.

Сполна насладиться этой хорошим событием, поделиться ним со знакомым или записать в дневник.

Завести "дневник благодарности" и делать в нем регулярные записи.

Определить сильную черту своего характера и записывайте, как вы ее применили. 

Поставить себе реальную цель и записывать успешные шаги к ее осуществлению. 

Вспомнить небольшую стрессовую ситуацию и записать шаги к положительной переоценки того, что произошло. 

Каждый день делать маленькие добрые дела для других. 

Жить сегодняшним днем ​​и не зацикливаться на прошлом или будущем. 

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Теги: #психологи#рейтинг счастья