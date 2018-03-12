Психологи рассказали о правилах, которые делают человека счастливым

Каждый день записывайте, что хорошего случилось сегодня.

Психологи утверждают, что определенные правила жизни могут сделать человека счастливым.

Ученые отмечают, что из перечня правил следует хотя бы три правила следует ежедневно реализовывать.

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Вот эти восемь правил:

Ежедневно определить, что хорошего случилось сегодня.

Сполна насладиться этой хорошим событием , поделиться ним со знакомым или записать в дневник.

Завести "дневник благодарности" и делать в нем регулярные записи.

Определить сильную черту своего характера и записывайте, как вы ее применили.

Поставить себе реальную цель и записывать успешные шаги к ее осуществлению.

Вспомнить небольшую стрессовую ситуацию и записать шаги к положительной переоценки того, что произошло.

Каждый день делать маленькие добрые дела для других.