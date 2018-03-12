В Украине планируют упростить перечень медицинских противопоказаний для водителей

До 26 марта Министерство принимает от всех заинтересованных сторон замечания и предложения.

В Украине планируют упростить перечень медицинских противопоказаний для управления транспортом.

Как сообщили в Минздраве, начато пересмотр перечня медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами с целью приведения его в соответствие с европейскими стандартами.

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Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта Минздрава Украины подготовил проект приказа о перечне медицинских противопоказаний для кандидатов в водители и водителей транспортных средств.

До 26 марта Министерство принимает от всех заинтересованных сторон замечания и предложения, по завершению общественного обсуждения они будут проработаны.

Также Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения и информационных технологий Минздрава Украины подготовит упрощенный перечень медицинских противопоказаний согласно Приложения III Директивы 2006/126 / ЕС.

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В Минздраве отметили, что в новом перечне медицинских противопоказаний "должны остаться только те заболевания, которые непосредственно могут влиять на безопасность дорожного движения".

Перечень, который находится на стадии общественного обсуждении - не окончательный вариант приказа, МОЗ Украины принимать соответствующий приказ только после существенного его доработки и усовершенствования, отметили в ведомстве.