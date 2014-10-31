«Мобильная женская консультация» Ахметова обследует в Мариуполе женщин с инвалидностью

«Мобильная женская консультация» фонда Рината Ахметова продолжает обследовать в Мариуполе женщин, которые переехали из зоны АТО. На днях врачи - гинеколог, маммолог, узист, рентгенолог - начали принимать женщин с особыми потребностями.

«В Гуманитарный штаб Рината Ахметова обратились местные общественные организации инвалидов, и мы приняли решение предоставить им такую возможность, - рассказала Виктория Мыколаюк, руководитель программы «Рак излечим» Фонда Рината Ахметова. - Тем более что «Мобильная женская консультация» создана по европейским образцам и приспособлена для полной доступности и комфортного обследования женщин с особыми потребностями. Видя, каким огромным спросом пользуется диагностический комплекс, нами было принято решение организовать работу кабинета маммографии в две смены».

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Председатель Жовтневого районного общества инвалидов и Ассоциации греков-инвалидов «Филос» Ольга Партакеларассказала, что мариупольские женщины с инвалидностью сразу же заинтересовались возможностью обследования в «Мобильной женской консультации». «Когда мы сообщили о такой бесплатной, безопасной и анонимной консультации, которая приспособлена для диагностики женщин с особыми потребностями, многие начали записываться, и в первый же день приехали две женщины, имеющие инвалидность. Одна из них прикована к инвалидной коляске, и автоматический пандус-подъемник, которым оборудован автопоезд, пришелся очень кстати», - рассказала Ольга Партакела.

Светлана Васильевна поделилась своей историей: «Пять лет назад я перенесла операцию, состою на учете у онколога, поэтому должна обследоваться регулярно. Побывала сегодня у маммолога, позже приеду еще на УЗИ. Удобно, современно, доброжелательные врачи - я довольна. Медики всегда говорят: своевременная диагностика - лучшая профилактика заболеваний».

С 15 октября в «Мобильной женской консультации» полноценную диагностику прошли более 200 женщин. «В четырех случаях были выявлены злокачественные новообразования, в одном случае, к сожалению, - на запущенной стадии, - сообщил главный врач Городского межрайонного онкологического диспансера г. Мариуполя, заслуженный врач Украины, хирург-онколог Сергей Волошин. - У трех других женщин заболевание обнаружили на ранних стадиях, и они имеют очень высокие шансы на выздоровление».

Напомним, «Мобильная женская консультация» будет находиться в Мариуполе до 15 ноября в рамках работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова. В передвижном комплексе работают диагностические кабинеты маммологии, гинекологии и УЗИ. Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии 0 800 50 9001