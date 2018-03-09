В госпитале для воинов-интернационалистов планируют открыть отделение для лечения тяжелых психотравмирующих расстройств

По данным мировой статистики, от 11% до 30% ветеранов в разных странах мира сталкиваются с ПТСР.

В госпитале для воинов-интернационалистов "Лесная поляна" Минздрава Украины планируют открыть отделение для лечения тяжелых психотравмирующая расстройств, депрессий у ветеранов войны и членов их семей.

Как сообщили в Минздраве, психотравматических расстройства, связанные с травмирующими событиями, требуют большего внимания. В Минздраве отметили, что "в Украине нет специализированного учреждения, который предоставлял бы соответствующие услуги».

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"Из 30 областных госпиталей ветеранов войны, проводящих медицинскую реабилитацию участников АТО, Минздраву подчиняются только 2 госпиталя. Это "Лесная Поляна " в Киеве и " Украинский государственный медико-социальный центр ветеранов войны в с.Цибли Киевской области. Было принято решение расширить функции госпиталя "Лесная поляна" в Киеве и открыть там отделение по лечению тяжелых форм ПТСР, депрессий и тревожных расстройств. В рабочую группу, которая определит, какие именно услуги будут предоставлять в этом отделении и разработает план его развития, вошли специалисты Минздрава и представители ветеранских организаций ", - сообщили в Минздраве.

На базе центра также планируется создать образовательный центр для специалистов по психическому здоровью и лечения последствий травмы со всей Украины, которые работают с ветеранами, отметили в ведомстве.

*** Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) - это заболевание, которое возникает в результате психотравмирующих событий. По данным мировой статистики, от 11% до 30% ветеранов в разных странах мира сталкиваются с ПТСР. Хотя достоверной статистики для Украины нет, известно, что охват услугами по поддержке психического здоровья ветеранов является недостаточным.