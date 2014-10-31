Нацбанк упростил порядок оплаты лечения граждан в иностранных медицинских заведениях

Об этом говорится в постановлении Национального банка Украины от 30 октября №685, опубликованном на сайте регулятора.

«Перевод благотворительными организациями благотворительной помощи и перевод средств Министерством здравоохранения Украины за пределы Украины для оплаты лечения физических лиц осуществляются на основании документов, подтверждающих необходимость такого лечения в иностранном медицинском заведении, и не требуют наличия акта ценовой экспертизы Государственного предприятия «Государственный информационно-аналитический центр мониторинга внешних товарных рынков» или согласования Национального банка Украины, а также индивидуальной лицензии Национального банка Украины», - говорится в документе.

Постановление вступает в действие с 3 ноября.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 3 ноября отменяет еще ряд ограничений по валютным операциям, включая запрет на валютные расчеты по импортным операциям без ввоза товара на территорию Украины, а также запрет на валютные расчеты за продукцию, ввезенную на территорию Украины на основании таможенной декларации сроком оформления свыше 180 дней.

Данные ограничения были установлены регулятором для стабилизации валютного рынка в связи со стремительной девальвацией гривни, которая по оценкам НБУ январе-августе составила 66,9%.

Помимо упраздненных норм, на валютном рынке остаются в силе еще ряд административных мер НБУ, включая обязательную продажу 75% валютной выручки и ограничение максимальной суммы продажи наличной валюты в одни руки эквивалентом 3 тыс. грн в сутки.