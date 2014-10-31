В Мариуполе американские военные врачи провели спецкурс «Медсанбат»

В Мариуполе бывшие американские военные врачи провели для украинских медиков четырехдневные курсы по спецкурсу «Медсанбат».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

В сообщении отмечается, что к мероприятию привлекались десятки военных врачей, младших медицинских работников и санитарных инструкторов из разных силовых ведомств, которые в настоящее время проходят службу в зоне проведения антитеррористической операции.

Инициатором специальных занятий выступила одна киевская негосударственная организация, а преподавателями стали бывшие военные врачи из числа граждан Соединенных Штатов Америки, у которых имеется большой опыт работы в горячих точках по всему миру.

По словам старшего инструктора-преподавателя курсов Патрика Челлеу, «данные курсы направлены на закрепление навыков военнослужащих действовать профессионально и быстро в экстремальных условиях». «Мы высоко оценили мастерство украинских медиков и их самопожертвование на поле боя. Однако, некоторые наработки американских военных врачей, надеюсь, мы им таки смогли передать и это пойдет только на пользу», - сказал Челлеу.

В горсовете рассказали, что в ходе этих четырехдневных курсов, каждый из участников мероприятия прошел основные этапы работы санинструктора боевого подразделения и закрепил знания по оказанию первой медицинской помощи в различных условиях.

По завершению мероприятия (28 октября), украинские военнослужащие получили специальные сертификаты, которые им предоставят право проводить занятия по начальной медицинской подготовке.

Также от американской стороны было подарено медицинское оборудование, специальное снаряжение саниструкторов и необходимые лекарства.

Медсестра 61-го военно-мобильного госпиталя Марина Бажанова высоко оценила уровень проведения курсов и подчеркнула: «Я имею определенный опыт работы в медицине. Но от зарубежных коллег я многому научилась, и эти знания обязательно сохранят не одну человеческую жизнь. По возвращению в расположение своего подразделения я поделюсь новыми знаниями с товарищами по службе», - сказала медсестра.

По словам организаторов курсов, подобные занятия в ближайшее время будут проводиться и в других местах проведения антитеррористической операции на Донбассе.