В Украине за неделю от гриппа умерли три человека, из них один ребенок

Эпидемический порог превышен в шести областях страны.

В Украине на девятой неделе 2018 года от гриппа умерли три человека.

Как сообщили УНИАН в Центре гриппа и ОРВИ, эпидемический порог превышен в шести областях - Житомирской, Волынской, Тернопольской, Ривненской, Черновицкой, Черкасской.

Гриппом и ОРВИ заболели 281 тыс. 449 человек, из них 65,1% - дети. Наблюдается региональное географическое распространение и высокая интенсивность активности гриппа и ОРВИ.

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На отчетной неделе зарегистрировано три летальных случая от гриппа и ОРВИ: в Запорожской (мужчина 47 лет), Кировоградской (женщина 45 лет) и Харьковской (мальчик 6 лет) областях. Всего с начала эпидсезона умерли 5 человек, трое детей и двое взрослых.

Исследовано 243 образца материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ из недозорных источников, и в 132-х случаях определены РНК вирусов гриппа с преобладанием типа В (127 случаев), а также в 5 случаях - гриппа типа А. Исследовано 123 образца материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ из дозорных источников и в 31-м случае определены РНК вируса гриппа типа B, в 1-м случае - грипп типа А.

С начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали 182 тыс. 517 человек.