Как выживают онкобольные пациенты, выехавшие из зоны АТО

Август 2013 года был черным месяцем для семьи Самойловых, до недавнего времени живших в Суходольске Луганской области. А если бы не чужая помощь, август 2014-го мог бы стать для них и вовсе роковым…

В августе 2013 года Анна Самойлова заметила, что у нее на груди появилась небольшая шишка, а лимфоузел на подмышке увеличился. Встревоженная 30-летняя женщина обратилась за консультацией в Луганский онкологический диспансер: там взяли пункцию, провели УЗИ и установили диагноз – рак молочной железы, ІІ стадия. Подтвердились самые дурные предчувствия...

Анне удалось взять себя в руки; как-никак, на ней – двое маленьких детей: восьмилетний сын и полуторагодовалая дочь. Прошла четыре курса химиотерапии, в феврале перенесла операцию, потом еще пять курсов «химии»… Лечение было очень дорогим: пенсии по инвалидности – 1000 грн, – не хватало. Выручало то, что супруг работал на шахте «Северо-Западная», которая принадлежит «Метинвесту».

Самойловой предстояли повторные курсы химиотерапии, когда в городе зазвучал грохот войны: в один страшный день Луганский онкологический диспансер сильно пострадал из-за обстрела, и лечение было невозможным. К тому же, все выплаты летом прекратились.

Семейство собрало сумки – всего по минимуму на первое время. Договорились со знакомыми из Кривого Рога: если что, приедут к ним. В августе, когда обстрелы стали совершенно невыносимыми и жуткими – схватили детей, сумки и побежали не глядя. Но добираться до друзей по прямой было нельзя: в результате дорога заняла около 36 часов! Потратили все свои средства, но, наконец, оказались в безопасности.

На месте встал вопрос о возобновлении курса. Однако бесплатных медикаментов в Криворожском онкологическом диспансере попросту не оказалось, и тогда Самойловы начали бросаться то в исполком, то в органы социальной защиты, то в благотворительные фонды… и даже в военкомат – но помощи нигде не получили. Единственной соломинкой, за которую ухватились переселенцы поневоле – газета: хотели напрямую обратиться к людям за финансовой поддержкой. Этого, впрочем, не потребовалось – журналистка дала номер горячей линии Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Настрадавшаяся женщина обратилась туда и рассказала о своей патовой ситуации; в Штабе дело приняли к рассмотрению. Прошло две недели, и раздался звонок…

– Известие о том, что нам выделят помощь, поступило как раз на мой День рождения. Более 22 тысяч гривен – вот такой невероятный подарок, – восклицает Анна. – Знаете, я сначала даже не поверила – не ожидала. А потом не смогла себя сдержать и от радости разрыдалась, как будто мне дали второй шанс на жизнь. До сих пор душу переполняют эмоции – это безграничная благодарность людям, которые нам помогли. Я желаю им здоровья и мира – как и всем людям в Украине!

Сегодня Самойловым приходится туго: снимают квартиру в Кривом Рогу, глава семьи неофициально подрабатывает грузчиком, получает около 2000 грн в месяц. По сегодняшним меркам это копейки, и большая часть суммы уходит на аренду и питание. Сын учится, а Анне предстоит еще полгода лечения – но она верит, что все будет хорошо.

– Я хочу обратиться ко всем, кто тяжело болен и оказался в такой чудовищной ситуации, как наша, – говорит женщина. – Ни в коем случае не отчаивайтесь, не сдавайтесь – продолжайте бороться и искать! Сейчас многие люди помогают друг другу: врачи, волонтеры, благотворители. Никто из нас не знает, как повернет судьба, – но надо верить, что когда-нибудь вам обязательно повезет…

Инна Демченко