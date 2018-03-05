Федака, обвиняемого по "делу детей", хотели назначить начальником облздрава Харьковщины

Минздрав не согласовал назначение.

Богдана Федака, обвиняемого по "делу детей", хотели назначить начальником Харьковского облздрава.

Как сообщили в Минздраве, ведомство - против и не согласовывает назначение Федака на должность начальника Управления здравоохранения Харьковской ОГА. Харьковская ОГА обратилась в Минздрав для согласования кандидатуры Федака на должность руководителя областного Управления здравоохранения. В то же время, в Минздрав поступила информация о криминальном прошлом Федака.

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"Чтобы опровергнуть или подтвердить эту информацию, 5 февраля Минздрав направил запросы в соответствующие инстанции. Мы получили информацию, что Федак Б.С. привлекался к уголовной ответственности: в 1995 году его арестовали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 165 частью второй, 172 УК Украины (в редакции 1960 года). Суд признал Б. Федака виновным по делу, фигурировала в СМИ как "дело детей" и назначил наказание - 2 года 6 месяц ов лишения свободы. Верховный Суд Украины подтвердил приговор областного суда, однако вскоре Федак Б.С. был амнистирован. Считаем недопустимым назначение человека с уголовным прошлым и соответствующей репутацией на эту должность, поэтому не можем согласовать назначение Богдана Федака на должность начальника Управления охраны здоровья я Харьковской ОГА ", - отметили в Минздраве.