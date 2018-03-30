О вкусной, но вредной пище

Для большинства из нас питание только здоровой пищей – ситуация практически нереальная. Ведь очень непросто отказать себе в удовольствии вкусно покушать. И чтобы не напрягать чрезмерно свою силу воли, имеет смысл изучить: а какие продукты вреднее прочих? Может, их список не такой уж и большой? Многие люди в ответ на утверждения о вредности той или иной пищи любят много значительно выдать что-то вроде "жить вообще вредно". И чтобы одуматься, человеку надо приобрести панкреатит или какое-нибудь обменное заболевание – когда полностью восстановить здоровье уже мало шансов. Так почему бы не позаботиться о себе хотя бы минимально? Ведь не так и сложно исключить из своего рациона шесть групп продуктов.

На шестое место в нашем "черном списке" можно смело поместить майонез. Мало кто будет спорить с тем, что майонез – это вредно. Он содержит много жира, и при этом поглощается часто в огромных количествах. Нет ничего удивительного в том, что печень и поджелудочная железа не справляются с нагрузкой. Да и жировые отложения могут о себе напомнить.

Однако большинство людей считают, что жир – это единственный вредный компонент майонеза. Они с удовольствием покупают "легкий" майонез, и считают его здоровым продуктом. Смею заверить, что это не так.

"Легкий" майонез производят на основе модифицированных растительных масел – транс-жиров. Эти молекулы не встречаются нигде в природе и появляются только как продукт химической модификации растительного масла. Они есть в маргарине, "легком масле" и "легком" майонезе. Обычно их называют "высококачественным растительным жиром".

Транс-жиры практически не расщепляются нашими ферментами. Поэтому они гораздо эффективнее, чем обычный животный жир, накапливаются в организме. Как результат – "американская болезнь" лишнего веса, атеросклероз, другие обменные нарушения.

Кроме того, любой майонез содержит эмульгаторы, усилители вкуса, консерванты. Все это никак не улучшает здоровье любителей майонеза.

Пятое место по праву занимают копчености и колбасные изделия. Процедура копчения означает обработку мяса или рыбы дымом. Любой дым содержит большое количество фенолов и других канцерогенных веществ. То есть – веществ, вызывающих рак. Известно, что употребление копченых продуктов существенно повышает риск развития опухолей. Пища, приготовленная на углях без дыма (например, правильно приготовленный шашлык), в этом смысле гораздо безопаснее копченостей: балыка, колбас, копченой рыбы.

Добавьте к канцерогенам еще усилители вкуса и консерванты (также обеспечивают мясу и колбасе характерный сочный красный цвет) – и получите крайне малосъедобный продукт.

Еще хуже ситуация обстоит с сосисками, сардельками, докторской колбасой и прочими. В их составе мяса может вообще не быть. Зато есть целлюлоза в качестве основы, "высококачественный растительный белок" (т.е. трансгенная соя), "высококачественный растительный жир" (т.е. транс-жиры), и полный "джентльменский набор" ароматизаторов, усилителей вкуса, эмульгаторов и консервантов.

Четвертое место я отдал бы жевательным и другим "детским" конфетам. Ведь это – просто шедевры химической промышленности. В них нет ничего натурального, разве что сахар. А если конфета "диетическая", то и сахара тоже нет. Сплошная химия: красители, ароматизаторы, подсластители, желирующий агент. Почитайте состав – сколько там незнакомых слов и загадочных буквенно-цифровых обозначений.

Этот продукт мог бы по достоинству занять первое место черного списка. К счастью, такие конфеты если и едят, то обычно в небольших количествах – в отличие от верхней тройки нашего "хит-парада".

Итак, почетное третье место присуждается фаст-фуду. Во-первых, любой фаст-фуд содержит все те же крайне вредные для здоровья транс-жиры, которые являются едва ли не основной причиной поголовного ожирения в США и странах Западной Европы. Ведь все компоненты фаст-фуда жарятся на комбижире.

Во-вторых, фаст-фуд обычно содержит избыток кетчупа, майонеза (см. шестую позицию "хит-парада") и других соусов с усилителями вкуса, ароматизаторами, консервантами и красителями.

Кроме того, есть и специфическая для фаст-фуда проблема: вся эта пища жареная, причем обычно во фритюре. Это означает избыток жиров, наличие канцерогенов (аналогично копченостям) и гликотоксинов.

Гликотоксины – это специфические молекулы, образующиеся при высокотемпературной обработке пищи (обжаривании). Распространяясь по организму, они вызывают воспалительные реакции в разных органах или активизируют очаги хронического воспаления. Накапливаясь в тканях, гликотоксины выступают одной из основных причин старения.

Кроме того, фаст-фуд означает скоростное поглощение пищи, причем обычно на ходу, или с газетой, или во время общения. Между тем, для нормального пищеварения организму необходимо время. Вы должны обратить внимание на то, что вы едите, распробовать вкус пищи и насладиться им. Только так нервная система успеет понять, что происходит, и переключиться в режим пищеварения.

По сути, для нормального усвоения пищи необходимо есть 2-3 раза в день, каждый раз уделяя этому процессу не менее получаса, плюс еще полчаса-час отдыха после.

На второй позиции безраздельно господствуют сладкие газированные напитки. Как жевательные конфеты и многие леденцы, такие напитки – полностью синтетический продукт. Но, в отличие от конфет, их обычно поглощают в огромных количествах. Именно из-за массовости употребления я и помещаю эту группу продуктов на второе место.

В качестве аргумента в пользу таких напитков часто утверждают, что "они лучше утоляют жажду". Но ведь жажда – это объективная нехватка воды в организме. Любой напиток, который лучше воды утоляет жажду – это обман для вашего организма и ощутимый удар по вашему здоровью.

Тело должно получить ровно столько воды, сколько ему нужно. Можно выпить больше необходимого, но никак не меньше! Кроме того, газированные напитки (как и утоляющий жажду чай) обычно обладают диуретическим действием – то есть способствуют выведению воды (которой и так не хватает) из организма.

Единственный правильный способ утоления жажды – пить чистую воду. Желательно минеральную с низкой общей минерализацией – до 1 г/л – разлитую непосредственно из источника.

Сладкая вода содержит ароматизаторы, красители, консерванты – все это вредно для здоровья. Многие сладкие воды имеют очень кислую активную реакцию (рН 2-4). Такой водой можно мыть чайники от накипи и обрабатывать огород от вредителей. Неудивительно, что она вызывает гастриты и другие заболевания.

Но самый худший вариант в этой категории – это "диетические" напитки. Их "диетичность" означает, что вместо "вредного" сахара они содержат другие подсластители – благодаря чему якобы спасают вас от ожирения.

На самом деле, когда вы употребляете любой сладкий продукт – воду, сок, торт, конфету – мозг дает сигнал поджелудочной железе, в ответ на который та выделяет в кровь инсулин. Если же после этого сахар в кровь не поступает (ведь в этой воде вместо сахара искусственный подсластитель), то в крови начинается полный эндокринный хаос. Многие врачи считают, что это может быть причиной развития сахарного диабета.

Но первое место следует отдать все же не сладкой воде, а чипсам. В чипсах есть едва ли не все, чего не должно быть в нашей пище. Поскольку их жарят во фритюре, то они обязательно содержат канцерогены, гликотоксины и транс-жиры.

Для наилучшего вкуса в чипсы добавлены ароматизаторы и усилители вкуса, для хорошего хруста и правильной консистенции – специализированные эмульгаторы, для сохранности – консерванты.

Кроме того, чипсы обычно поглощаются в кинотеатрах или перед телевизором. Поэтому аналогично фаст-фуду возникают проблемы с регуляцией пищеварительного процесса. Плюс, поскольку все внимание направлено на экран, чипсов обычно съедают много. Слишком много.

Если вы заботитесь о своем здоровье, но не хотите придерживаться совсем уж жесткой диеты, постарайтесь исключить из своего рациона хотя бы те продукты, которые попали в наш черный список.

w2w.com.ua