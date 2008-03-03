В Виннице открыто отделения анестезиологии и интенсивной терапии

В Виннице после реконструкции и обновления открыто отделения анестезиологии и интенсивной терапии областной психоневрологической больницы им. Академика Ющенко.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное открытие отделения состоялось 2 марта.

На его обновление из областного бюджета выделены почти 900 тыс. грн., из них 700 тыс. грн. пошло на капитальный ремонт, а 200 тыс. грн. – на приобретение нового медицинского оборудования и аппаратуры.

Отделения анестезиологии и интенсивной терапии Винницкой областной психоневрологической больницы им. Академик Ющенко открыто в 1981 году. В нем предоставляется анестезиологическая та безотлагательная специализированная интенсивная терапия тяжелым больным нейрохирургического, сосудистого и психоневрологического профиля – всего 650 больным за год.