Вакцина против кори поступит в регионы уже на этой неделе - Минздрав

В этом году в Украину доставят более 2 миллионов доз вакцины против кори.

Началась доставка 220 тыс доз вакцин от кори, паротита и краснухи (КПК), которые поступят во все области Украины уже до конца недели.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в первую очередь, вакцины направлены в Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Николаевскую, Одесскую, Киевскую области и город Киев.

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Вакцина поступила в Украину на два месяца раньше запланированных сроков благодаря успешным переговорам ЮНИСЕФ с поставщиком для обеспечения потребностей государственной программы иммунизации из-за вспышки кори.

Всего в этом году в Украину доставят более 2 миллионов доз вакцины против кори. Этого количества будет достаточно для проведения прививок против кори всем возрастным группам детей, которые в этом нуждаются. Следующая поставка вакцины против кори - 800 тыс. доз КПК - планируется на конец марта.

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Специфического лечения от кори нет. Однако заболевание можно предотвратить. 2 дозы вакцины КПК защищают от кори, согласно календарю профилактических прививок в Украине, в 12 месяцев проводят первую прививку от кори, а в 6 лет — плановую ревакцинацию. В среде, где уровень охвата вакцинацией не ниже 98%, болезнь не будет распространяться. Охват вакцинацией формирует так называемый коллективный иммунитет.