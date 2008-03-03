Минздрав АРК: семейная медицина Крыма на первом месте

По итогам развития семейной медицины в 2007 году Автономная Республика Крым занимает одно из первых мест в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на итоговой коллегии Министерства здравоохранения АРК сообщил его руководитель Сергей ДОНИЧ.

По словам министра, оказание медицинской помощи жителям села является приоритетным направлением. Реформирование системы здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи осуществляется в соответствии с утвержденной в 2004 году Верховной Радой АРК Программой развития семейной медицины в АРК на период 2004-2010 годы.

С.ДОНИЧ подчеркнул, что в 2004 году Крым находился на последнем месте по внедрению семейной медицины, а в 2007 году занял одно из первых мест на Украине.

В настоящее время, по данным Минздрава АРК, в автономии функционируют 156 учреждений семейного типа, в которых работают 287 семейных врачей и 302 младших специалиста с медицинским образованием. В сельской местности развернуто 116 учреждений семейной медицины, в т.ч. 85 семейных амбулаторий. Кроме того, 11 ФАПов реформированы в семейные амбулатории. В городах Крыма открыто 30 учреждений семейного типа, в которых работает 91 врач, обеспеченность семейными врачами приближена в общеукраинскому показателю.

Как подчеркнул С.ДОНИЧ, внедрение семейной медицины позволило уменьшить количество выездов скорой помощи к хроническим больным на 30% и госпитализацию - на 33%.