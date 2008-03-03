В Донецкой области наблюдается ослабление эпидемии гриппа и острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции, в течение текущей недели, с 21 по 27 февраля, в области переболело гриппом и ОРВИ 35 тыс. 410 человек, что на 2 тыс. 211 человек меньше, чем на предыдущей неделе.

"Показатель заболеваемости снизился на 5,9%, по сравнению с предыдущей неделей", - сказали в санстанции.

В то же время за неделю в области госпитализировано 434 больных, из них 299 - детей до 14 лет.

В санстанции подчеркнули, что после закрытия школ на карантин, в течение недели отмечено существенное снижение заболеваемости школьников - на 29,5%. Однако уровень заболеваемости все еще превышает эпидпорог на 42,8 %.

В санситанции также сообщили, что в течение недели в области более чем в 2 раза снизились темпы роста заболеваемости детей от 0 до 2 лет с 14% - до 5,6%, и почти в 10 раз - среди детей от 3 до 6 лет - с 24% до 2,3%.