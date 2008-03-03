В Крыму растет заболеваемость ВИЧ/СПИДом

По уровню распространенности ВИЧ-инфекции/СПИДа Автономная Республика Крым занимает 6-е место в Украине после Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Донецкой областей и г.Севастополя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на итоговой коллегии Министерства здравоохранения АРК сообщил министр Сергей ДОНИЧ.

По данным Минздрава АРК, на 1 января 2008 года в автономии зарегистрировано 7 тыс. 420 ВИЧ-инфицированных, из них детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями – 1 тыс. 018. Диагноз СПИД выставлен 1 тыс. 719 взрослым и 55 детям, из которых умерли 1 тыс. 221 и 10 соответственно.

Как отметил С.ДОНИЧ, самой уязвимой возрастной группой являются молодые, трудоспособные люди, причем более 40% – в возрасте от 19 до 29 лет. По его данным, в 2007 году в Крыму отмечен рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 19,8%, СПИДом – на 18,2%.

С увеличением числа инфицированных женщин растет количество рожденных ими детей – на 26% в истекшем году.

С 2000 года в Крыму проводятся мероприятия по профилактике вертикальной трансмиссии ВИЧ. С начала внедрения программы процент передачи ВИЧ от матери к ребенку снизился с 40% в 1997 г. до 5% в 2007 г., а среди детей, получивших своевременно полный комплекс профилактических мероприятий, он составляет менее 1%.

Крымским республиканским учреждением «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» продолжается реализация программы высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) для лечения больных ВИЧ/СПИДом. Из госбюджета по централизованным поставкам получено препаратов на 1 млн.168 тыс. грн., по линии Глобального фонда – на 2 млн. 949 тыс. грн. На сегодняшний день терапию получают 706 пациентов, в т.ч. 87 детей. Доступ детей к терапии не ограничен, подчеркнул министр.

По его словам, специфическое лечение больных ВИЧ/СПИДом позволило снизить смертность от СПИДа на 17%, по сравнению с 2006 г., и стабилизировать ситуацию.