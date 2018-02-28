Ситуация по гриппу и ОРВИ: эпидемический порог превышен в четырех областях
Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ на 8-й неделе 2018 года превышен в четырех областях: Волынской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой.
Читайте такжеВ Кропивницком вследствие гриппа умерла 45-летняя женщинаКак сообщили УНИАН в Центре гриппа и ОРВИ, в Украине наблюдается региональное географическое распространение и высокая интенсивность активности гриппа и ОРВИ.
Гриппом и ОРВИ в стране заболели 296 596 человека, из них 67,3% - дети.
Исследован 251 образец материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ и в 141 случае определен РНК вирусов гриппа с преобладанием типа В (135 случаев), а также в 6 случаях – гриппа типа А.
Исследовано 145 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ из дозорных источников и в 44 случаях определена РНК вируса гриппа типа B, в 3 случаях – грипп типа А.
С начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделал 182 271 человек.