Медуниверситет имени Богомольца прекращает забастовку

Отстраненный ректор Екатерина Амосова призвала прекратить забастовку и возобновить учебный процесс.

Национальный медицинский университет им. Александра Богомольца прекращает забастовку.

Об этом говорится в видеообращении участников забастовки, опубликованном на сайте высшего учебного заведения.

"Мы прекращаем забастовку. Нас услышали. Вчера Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения единогласно поддержал все наши требования. Мы уверены - победа будет за НМУ. Спасибо всем тем, кто встал на защиту достоинства и независимости университета. НМУ - лучшие", - говорится в видеообращении.

ВИДЕО: YouTube TV NMU

При этом, участники забастовки не уточнили, когда возобновится учебный процесс.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня отстраненная ректор Национального медицинского университета им. А. Богомольца Екатерина Амосова призвала прекратить забастовку и возобновить учебный процесс.

По ее словам, профильный парламентский комитет обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и "учел все принципиальные вопросы" забастовочного комитета.

"Парламентарии призвали премьера наконец определить дату сдачи студентами-стоматологами 3-го курса экзамена "Шаг 1", проверить законность финансовой деятельности Центра тестирования при Минздраве Украины и отменить в целом приказ Минздрава о проверке вуза и отстранении. Это событие является первым убедительным политическим шагом, благодаря которому украинская власть повернулась к украинскому обществу", - сказала Амосова.

По ее словам, это - начало и "серьезное достижение".

С понедельника, 26 февраля, студенты и трудовой коллектив университета объявили бессрочную забастовку.

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В университете обвиняют Министерство здравоохранения Украины во вмешательстве в самоуправление вуза и «незаконном» отстранении его ректора Амосовой.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала объявленную забастовку в медуниверситете «отстранением студентов от учебного процесса» и возложила за это вину на руководство вуза.

20 февраля Минздрав отстранил Амосову от должности ректора вуза в связи с тем, что она не смогла обеспечить сдачу экзамена студентами, которые учатся на стоматологов.

В Минздраве назвали эту ситуацию недопустимой, поскольку ее заложниками стали студенты, лишенные возможности вовремя сдать обязательный экзамен и продолжить свое обучение.