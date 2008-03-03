Храп приводит к сердечным болезням

Исследование, проведенное венгерскими врачами, показало, что храп является одним из признаков возможных сердечных расстройств и инсульта, сообщает Би-би-си.

В ходе исследования были изучены истории болезней 12 тысяч пациентов. Оказалось, что пациенты, которые отличались сильным храпом, были более подвержены сердечным приступам (34%) и инсультам (67%), по сравнению с другими пациентами. Врачи подчеркивают, что такая зависимость была обнаружена только для людей с сильным храпом.

Ученые отмечают, что в соответствии с проведенными наблюдениями 40% мужчин и 24% женщин подвержены храпу, так же храп характерен для людей с повышенной массой тела.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Sleep, лишний раз подтвердили выдвинутую ранее теорию взаимосвязи храпа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Причиной храпа является процесс, при котором происходит гипервентиляция легких, когда человек лежит на спине и у него возрастает глубина дыхания и открывается рот. Этот процесс приводит в движение мягкие структуры глотки и вызывает сужение дыхательных путей.

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