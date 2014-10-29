Как избежать осенней простуды

Так как нужно питаться, чтобы избежать осенней простуды? Разнообразие рациона питания, которое не исключает мяса и рыбы, содержит кисломолочные продукты как еще одно средство укрепления иммунитета, могут дополнить энергетические напитки — фреши, чай из плодов шиповника с добавлением меда и т.д.

Осенью полезны будут зеленый, имбирный и липовые чаи, а также ромашковый отвар и фруктовые компоты. Моно и поливитамины следует принимать по рекомендации терапевта и помнить, что выстраивая защиту иммунной системы от врагов-вирусов осенью, человек еще и работает над укреплением сопротивления ОРВИ и гриппа зимой.

Избегать простудных заболеваний осенью поможет закаливание, которое должно стать продолжением укрепления защитных сил организма летнего периода. Можно продолжать практиковать контрастный душ и обливание холодной водой, разве что можно отменить на период активных дождей утреннюю пробежку.

Осенью, чтобы предупредить простудные заболевания, следует особо прислушиваться к своему организму, избегая переутомления которое, как известно, снижает сопротивление простудным заболеванием, однако предпочтение предоставлять отдыху на свежем воздухе, выбирая для этого прогулки в парковой зоне, за городом, сбору грибов и рыболовству.

Чтобы не стать пациентом иммунолога, с началом отопительного сезона специалисты рекомендуют особенно заботиться о микроклимате дома и на рабочем месте. Увлажнять воздух в помещении можно с помощью специальных приборов, однако не стоит преуменьшать пользу обычных проветривании и влажной уборки.

Специальные препараты с содержанием морской соли помогут избежать пересушивания слизистой оболочки горла и носа, укрепляя защитные функции организма, а обязательное мытье рук после прогулки и перед едой способно предотвратить распространение многих вирусов и инфекций.

Чтобы простуда не испортила осенних радостей, следует внимательно отнестись к подбору гардероба, то есть одеваться в соответствии с погодными условиями, не забывать дома зонтик. По принципу «береженого Бог бережет» лучше избегать мест массового скопления людей, особенно в пик роста заболеваний ОРВИ, а борьбу с лишним весом отложить до более благоприятных времен, чтобы не добавлять стресса организму.

med2.ru