В Украине запрещена вакцина против кори "Приорикс", упакованная и зарегистрированная в России

13:46, 26 февраля 2018
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фото zt-rada.gov.ua

Читайте такжеУкраина - в тройке европейских стран с наивысшими показателями заболеваемости корьюОб этом говорится в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Запрещенный иммунологический препарат не был зарегистрирован в нашей стране.

В ведомстве подчеркивают, что препарат запрещен для реализации и использования.

При выявлении данного иммунологического препарата Гослекслужба обязывает все субъекты хозяйствования изъять его из обращения для утилизации.

"Приорикс" – живая комбинированная вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи.

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Теги: #проблема вакцинации#запрет лекарств из РФ