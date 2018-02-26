В Украине запрещена вакцина против кори "Приорикс", упакованная и зарегистрированная в России
13:46, 26 февраля 2018Страна
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При выявлении данного иммунологического препарата Гослекслужба обязывает все субъекты хозяйствования изъять его из обращения для дальнейшей утилизации.
В Украине запрещена вакцина, что упакована и зарегистрирована в России / Фото zt-rada.gov.ua
В Украине запрещена вакцина "Приорикс" , что была изготовлена в Италии компанией "Фидия Фармацеутици С.П.А", а упакована и зарегистрирована в России (компания "Смит-Кляйн Бич-Биомед", Россия, регистрационное удостоверение П № 015888/01).
Читайте такжеУкраина - в тройке европейских стран с наивысшими показателями заболеваемости корьюОб этом говорится в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Запрещенный иммунологический препарат не был зарегистрирован в нашей стране.
В ведомстве подчеркивают, что препарат запрещен для реализации и использования.
При выявлении данного иммунологического препарата Гослекслужба обязывает все субъекты хозяйствования изъять его из обращения для утилизации.
"Приорикс" – живая комбинированная вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи.
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