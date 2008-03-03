Китай пересмотрит политику ”каждой семье - одного ребенка”

Китай планирует пересмотреть политику "каждой семье - одного ребенка". Как заявил в воскресенье официальный представитель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая У. Цзяньминь, это решение может быть принято с учетом "хороших результатов", достигнутых КНР за годы действия стратегии ограничения рождаемости в стране.

"Ситуация меняется, поэтому допустимы определенные корректировки в политике "каждой семье - одного ребенка", и соответствующие службы уже занимаются этим вопросом", - отметил У Цзяньминь, не конкретизируя деталей.

Принципы демографической политики в КНР начали формироваться в 70-х годах прошлого века, когда государство оказалось перед угрозой перенаселения. Однако эта программа осуществлялась в целом успешно лишь в городах путем административных мер воздействия. В сельской же местности правительственные установки не имели такого результата. Тем не менее, за последние 30 лет коэффициент рождаемости в стране снизился с 5,8 проц до 1,8 проц.

ami-tass.ru