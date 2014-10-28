Гуманитарный штаб адресно помогает жителям Донбасса

Когда на Донбасс пришла беда, люди, которым и раньше было тяжело, стало еще хуже. И если бы не гуманитарная помощь, для многих нуждающихся все закончилось бы катастрофой. Так о своих наблюдениях последнего времени рассказывает Елена Олейникова, мама 21-летнего Ильи.

Она вынужденно не работает и уже много лет подряд не может оставить своего сына одного – в буквальном смысле. У него – тяжелая форма детского церебрального паралича (ДЦП), а в последние годы к общему тяжелому состоянию добавились приступы эпилепсии: парень не способен ни самостоятельно передвигаться, ни обслуживать себя. Около 10 лет назад без вести пропал муж Елены Анатольевны, после чего вся ответственность за ребенка легла на ее плечи – все свое время она посвящает уходу за единственным ребенком.

Олейникова рассказывает, что раньше противоэпилептические препараты для сына получала в больнице. Большая часть дорогостоящих лекарств выдавалась бесплатно по государственной программе, остальные же приходилось покупать на мизерную пенсию по инвалидности сына и пенсию по утрате кормильца.

Но в августе этого года из-за начавшегося на территории Донбасса вооруженного противостояния и остановки работы в Донецке казначейства, «Нацбанка» и других органов социального обеспечения семья осталась без средств к существованию.

– У нас еще был какой-то запас – но ведь он не вечен! – рассказывает Елена. – А препараты надо принимать годами, месяцами, ежедневно! Прекращение или прерывание курса значит учащение приступов, судороги, трудности с глотанием.

В этой тяжелой жизненной ситуации помог Гуманитарный штаб Рината Ахметова: в Интернете женщина нашла номер горячей линии и обратились за помощью. По словам Елены, Штаб работает достаточно оперативно: координаторы направления «Адресная помощь» отправили Илье посылку с противоэпилептическими средствами на сумму около 3 тысяч гривен. Лекарств хватит на три месяца.

Но, как и многие на Донбассе, Олейниковы живут одним днем и стараются не заглядывать в будущее – страшно.

– Просыпаешься утром, и сразу мысль: главное – чтобы не стреляли! Спасибо Штабу Ахметова, что нас не оставляет. Мы уже получали продуктовые наборы от него, так что и с голоду не умрем, и с лекарствами. В доме есть отопление, горячую воду сейчас дают по три часа в день. Мы живем в Пролетарском районе, но и до нас постоянно доходит грохот из аэропорта, где идут бои. А что творится в Куйбышевском и Киевском районе – я и не представляю!

Выехать из Донецка Олейниковы не могут: некуда, и дом не оставишь. Женщина с горечью говорит о том, в какой тяжелейшей ситуации оказались сегодня немощные старики, инвалиды, лежачие больные, которым без чужой помощи сложно даже получить продуктовый набор. У каждой семьи – своя история, и сегодня в Донецке люди по-разному пытаются выживать. Кому-то приходится легче, кто-то – на грани. Но Елена считает: большинство находится вне политических пристрастий.

– В Донецке – нет «наших» и «не наших», здесь все – наши люди, – утверждает Олейникова. – Крайности есть везде, но раньше мы никого не делили – жили, общались, уважали друг друга, любили – а теперь людей рассорили, нарушились связи.

Свой рассказ дончанка заканчивает так же, как и многие жители региона, раненого войной: пусть все это закончится как можно скорее, и наступит такой желанный и выстраданный мир.

Инна Демченко