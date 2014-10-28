Три эффективных способа очистить кровь

Для очистки крови в домашних условиях необходимо:

1. Каждый день на протяжении месяца употребляйте не менее 100 мл смеси свекольного, яблочного и морковного соков в определенной пропорции 1:1:3. Она отлично прочистит вашу кровь и повысит гемоглобин.

2. В течении семи дней употребляйте настой из корня одуванчика (1 ложку корня необходимо залить стаканом крутого кипятка и настоять близко двух часов). Пить настой необходимо три раза за сутки за 15 мин. до еды.

3. Употребляйте гречишный мед не более одной столовой ложки за день. Он отлично обновляет и очищает кровь.

Старайтесь ежедневно употреблять чеснок, землянику, виноград, капусту, хрен, мед, шиповник, лимон и другие полезные фрукты и овощи.