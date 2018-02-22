В Малави зафиксированы вспышки холеры: МИД просит украинцев воздержаться от поездок

В случае заболевания гражданам Украины нужно немедленно обратиться в медицинские учреждения для получения помощи.

Министерство иностранных дел Украины в связи со вспышкой холеры в Республике Малави рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в эту страну до нормализации эпидемической ситуации.

Читайте такжеВ Кении, Танзании и Сомали - вспышки холеры: украинцам рекомендуют воздержаться от поездокКак сообщила пресс-служба МИД, в малавийских провинциях Karonga зарегистрировано 9 случаев заболевания, в Lilongwe - 12, в Nkhatabay - 2.

Тем гражданам, которые находятся в Республике Малави, рекомендуется проявлять особую осмотрительность и придерживаться рекомендаций местных органов власти, медицинских и других компетентных служб.

В случае заболевания гражданам Украины нужно немедленно обратиться в медицинские учреждения для получения помощи.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины необходимо безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Кения по телефону: (+254) 733-366-366, по электронной почте: emb_ke@mfa.gov.ua или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.