В Кении, Танзании и Сомали - вспышки холеры: украинцам рекомендуют воздержаться от поездок

В случае выявления заболевания гражданам Украины нужно немедленно обратиться в медицинские учреждения для получения помощи.

Министерство иностранных дел Украины в связи со вспышкой холеры в Кении, Танзании и Сомали рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в эти страны до нормализации эпидемиологической ситуации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, в кенийских провинциях: Tharaka Nithi зарегистрировано 26 случаев заболевания, в Busia - 16, в Meru - 14, в Garissa - 6, в Siaya - 4 случая.

Читайте такжеВ столице Замбии - вспышка холеры: украинцам рекомендуют воздержаться от поездокВ танзанийских провинциях: Dodoma зарегистрировано 53 случая заболевания (4 – смертельных), в Rukwa – 19, в Songwe - 9, в Ruvuma - 2 случая.

В сомалийских провинциях: Banadir зарегистрировано 49 случаев, Hiraan - 17 случаев.

Тем гражданам, которые находятся в Танзании, Республике Кения и Федеративной Республике Сомали, следует проявлять особую осмотрительность и соблюдать рекомендаций местных органов власти, медицинских и других компетентных служб.

В случае выявления заболевания гражданам Украины нужно немедленно обратиться в медицинские учреждения для получения помощи.

Читайте такжеВОЗ опубликовала рекомендации гостям Олимпиады в Пхенчхане случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины необходимо безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Кения по телефону: (+254) 733-366-366, на адрес электронной почты: emb_ke@mfa.gov.ua или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.