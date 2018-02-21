Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине превышен в 5 областях

Гриппом и ОРВИ заболели 289 602 человека, из них 68,4% - дети.

В Центре общественного здоровья сообщают, что эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине превышен на 31,1%.

Об этом говорится в сообщении на сайте Центра относительно 7-й недели эпидемического сезона (12-18 февраля).

"Эпидемический порог в Украине превышен в 5-ти областях: Житомирской, Киевской, Ривненской, Хмельницкой и Черновицкой", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве от гриппа умерла 7-летняя девочкаОтмечается, что гриппом и ОРВИ заболели 289 602 человека, из них 68,4% - дети.

"Наблюдается региональное географическое распространение и высокая интенсивность активности гриппа и ОРВИ", - добавили в Центре.

В сообщении также отмечается, что с начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали 181 416 человек.

"На отчетной неделе летальных случаев от гриппа и ОРВИ не зарегистрировано", - отметили в Центре.