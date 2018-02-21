В Украине начнут заказывать вакцины за международными стандартами расчета

​​​​​​​Новая методика расчетов предусматривает создание 25% -го буферного запаса вакцин.

Министерство здравоохранения вводит новую международную методику расчета потребности вакцин, разработанную совместно Всемирной организацией здравоохранения и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Как сообщили в Минздраве, такое решение было принято сегодня Кабинетом министров Украины.

Переход на международную систему позволит автоматизировать сбор потребности в вакцинах из регионов, который ранее происходил "в ручном режиме", и сделать расчеты потребности более точными. Это позволит повысить эффективность использования бюджетных средств, которые ежегодно выделяются на закупку вакцин и максимально обеспечить украинский необходимыми вакцинами.

Читайте такжеВ Украине осталось около 228 тысяч доз вакцины против кориНовая методика расчетов предусматривает создание 25% -го буферного запаса вакцин. В Минздраве отметили, что резервные объемы смогут обеспечить бесперебойный процесс иммунизации населения.

Согласно новой методике сбора потребности в вакцинах, будет учитываться общая численность населения, прирост населения, количество новорожденных и другие показатели. Методика позволяет вычислить потребность и для плановых прививок, и для усиленной иммунизации. Общенациональные расчеты будут проходить дальнейшую верификацию с регионами.

«Внедрение многолетнего планирования национальной программы иммунизации является одним из ключевых элементов выполнения Европейского регионального плана действий по вакцин на 2015-2020 годы, - комментирует Марте Эверард, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине. - Это необходимый шаг для достижения финансовой устойчивости и обеспечения отсутствия дефицита вакцин на национальном уровне. ВОЗ поддерживал министерство в переходе на новую методику расчетов и вместе с другими партнерами будет продолжать поддерживать его имплементацию в будущем ».

В Минздраве считают, что введение новой системы расчета также обеспечит более эффективное использование вакцин. В частности, отныне можно будет использовать остатки вакцин для отдельно определенных групп риска взрослого населения - медиков, учителей, которые чаще всего контактируют с инфекциями.

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Станет возможным перераспределение лекарственных средств между регионами в трех вариантах: между учреждениями здравоохранения по их согласованию. Это позволит регионам перераспределять лекарства самостоятельно, без вмешательства министерства, а только с последующим информированием его об изменениях в количестве лекарств. И наоборот, в случае критической ситуации Минздрав сможет оперативно централизованно осуществить перераспределение.

В 2017 году на закупку вакцин было выделено 397 млн ​​грн. Всего Украина закупает вакцины для профилактики 10 болезней, в том числе кори и дифтерии.