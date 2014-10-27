Мамы с детьми из Макеевки получают помощь от гуманитарного штаба Ахметова

На горячую линию Гуманитарного штаба Ахметова (0 800 50 9001) участились звонки с просьбой помочь семьям в этом городе. Из-за отсутствий выплат родители не в состоянии приобрести самое необходимое для малышей такого возраста – детское питание, средства гигиены, лекарства. Поэтому уже сегодня на стадионе «Донбасс Арена» расширяется зона выдачи детских наборов и отлаживается система получения.

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Для регистрации на получение помощи завтра заработают дополнительные кассы стадиона, увеличится количество волонтеров. Схема выдачи помощи работает таким образом, что сначала отец или мать ребенка предварительно регистрируются и получают талончик на детский набор для каждого ребенка в возрасте до двух лет, затем в отапливаемом помещении «Фан-шопа» родители забирают гуманитарную помощь согласно номеру талона. Для мам, которые приезжают за наборами вместе с детьми, в скором времени будет оборудован детский уголок. Для того, чтобы получить помощь на ребенка, нужно иметь с собой его свидетельство о рождении.

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Проект «Поможем детям» инициирован Ринатом Ахметовым с целью оказания поддержки детям в зоне АТО в возрасте до двух лет. Мамы этих детей не в состоянии обеспечить их специфические потребности: в детском питании, средствах гигиены, специальных медикаментах. По подсчетам Гуманитарного, в зоне АТО проживает около 40 тысяч детей указанного возраста.

Проект реализовывается Гуманитарным штабом Рината Ахметова и ФК «Шахтер». Стартовал 20-го октября с раздачи помощи на стадионе «Донбасс Арена» волонтерами стадиона и футбольного клуба.

Справка о Гуманитарном штабе Рината Ахметова:

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.