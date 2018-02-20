С начала 2018 года в Украине корью заболели более 5 тысяч людей

Больше всего больных - в Ивано-Франковской, Одесской, Закарпатской и Черновицкой областях.

В течение семи недель 2018 года корью в Украине заболели 5 тыс. 97 человек: 1 тыс. 693 взрослых и 3 тыс. 404 ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель генерального директора по надзору за инфекционными болезнями государственного учреждения "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Виктор Ляшко.

Читайте такжеКорь продолжает забирать жизни: в Одесской области умер 5-месячный ребенок"Ситуация с заболеваемостью корью продолжает оставаться напряженной. По оперативным данным "Центра общественного здоровья", на прошлой неделе заболели 827 человек", - сообщил он.

Ляшко заметил, что это немного больше, чем заболели на прошлой неделе.

В то же время он выразил надежду, что Украина уже прошла пик, который наблюдался в конце января, и динамика роста уровня заболеваемости корью постепенно будет уменьшаться.

"Всего в течение семи недель 2018 года корью заболели 5 тысяч 97 человек: 1 тысяча 693 взрослых и 3 тысячи 404 ребенка. Были госпитализированы за это время в стационары 3 тысячи 464 человека", - сообщил Ляшко.

Он также добавил, что больше всего больных в этом году - в Ивано-Франковской области, где с начала года зарегистрирован 1 тыс. 141 случай заболевания. На втором месте - Одесская область, а затем - Закарпатская и Черновицкая области.

Читайте такжеУкраина - в тройке европейских стран с самыми высокими показателями заболеваемости корьюКак сообщал УНИАН, в Украине с начала года от осложнений, вызванных корью, умерли шесть человек - четверо детей и двое взрослых.

*** Корь считается опасным вирусным заболеванием с инкубационным периодом от 7 до 17 дней. Вирус распространяется, когда у человека появляются первые признаки заболевания.

Нужно быть очень осторожным, поскольку он передается при любом тесном контакте с больным. Заразиться можно даже при обычном разговоре и, тем более, если больной чихает или кашляет рядом.