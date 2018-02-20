Ощущение беспомощности и тяжелые болезни: озвучены основные причины стрессовых расстройств украинцев

53% опрошенных украинцев в 2017 году пережили какую-то стрессовую ситуацию.

Чаще всего украинцы переживали ощущение беспомощности, тяжелые болезни близких и тяжелые болезни и операции.

Об этом свидетельствуют обнародованные результаты опроса Киевского международного института (КМИС), проведенного с 1 по 14 декабря 2017 года.

Читайте такжеСоциальный стресс провоцирует тягу к сладкой еде - исследованиеВ 2017 году количество украинцев, переживших стрессовые ситуации, составило 53%, что на 5% меньше, чем в 2016 году.

"53% опрошенных в течение 2017 года пережили какую-то стрессовую ситуацию. По сравнению с 2016 годом, их количество уменьшилось на 5 процентных пунктов (в 2016 году было 58%). По сравнению с 2016 годом, уменьшилось количество тех, кто пережил болезнь близких, смерть близких и потерял веру в людей", - говорится в пресс-релизе по результатам опроса.

Также отмечается, что количество тех, кто не пережил ни одной стрессовой ситуации, увеличилась на 5 процентных пунктов: с 37% в 2016 году - до 42% в 2017 году.

Согласно данным опроса, чаще всего в 2017 году украинцы переживали такие стрессовые ситуации: ощущение беспомощности (13%), тяжелая болезнь близких (12%), тяжелая болезнь и операция (9%), 8% указали, что потеряли веру в людей и сталкивались с подлостью, еще 8% - находились без средств к существованию, 7% пережили смерть близких и 7% - потеряли работу и были вынужденно безработными.

Вместе с тем, опрос показал, что среди мужчин стрессовую ситуацию пережили 48% опрошенных, среди женщин - 57%.

Читайте такжеЙога тормозит процессы старения организма - новое исследованиеПри этом люди в возрасте от 60 лет чаще других сталкиваются с болезнями, операциями (14%), болезнями и операциями близких (13%) и смертью близких (7%), больше других чувствуют свою беспомощность (11%) и остаются без средств к существованию (6%).

Киевский международный институт социологии проводил опрос 1-14 декабря 2017 года. Методом интервью было опрошено 2039 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Луганской и Донецкой области опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной, выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей, близких к 50%; 2,8% - для показателей, близких к 25%; 2,0% - для показателей, близких к 10%; 1,4% - для показателей, близких к 5%.