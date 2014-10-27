Oтсутствие аппетита - признак психического расстройства

Чаще всего заболевание встречается у подростков, в пубертатном возрасте. При этом отмечается дефицит минимум 15% от нормального веса, соответствующего возрасту. Фотомодели и звезды кино также входят в группу риска патологического отсутствия аппетита, причем всеми принятое убеждение в том, возникновению патологии в большей степени подвержены женщины ошибочно. Все чаще в качестве пациентов-анорексиков встречаются мужчины

В это трудно поверить, но отсутствие аппетита - это не навязчивое желание иметь идеальную фигуру. И уж тем более это никак не относится к культуре еды. Анорексия – следствие серьезного расстройства психики. Потеря веса и плохой аппетит - это всего лишь симптомы более глубоких проблем, таких как депрессия, чувство страха, одиночество, патологическое стремление к совершенству. Но ни одна диета не поможет вылечить данное состояние, наоборот, сознательный отказ от еды лишь усугубляет течение психической болезни.

Существует ряд факторов, провоцирующих развитие анорексии. К ним относятся социальные, психологические и биологические причины. Причем расстройства психики являются ключевыми, в то время как остальные лишь создают благоприятную почву для начала болезненного процесса.

К основным причинам отсутствия аппетита причисляют:

- различные фобии;

- хроническую усталость;

- стрессы;

- депрессии;

- проблемы в межличностных и семейных отношениях;

- конфликты с социумом;

- расстройства пищевого поведения.

Учитывая психологический фон больных анорексией, порой очень сложно выявить наличие заболевания. Анорексики в большинстве своем склонны к обману и скрытному поведению, дабы никто не узнал об имеющейся у них проблеме. Также для анорексии характерно отрицание существования расстройства, хотя на подсознательном уровне присутствует понимание того, что такое поведение вызовет неодобрение со стороны близких.

Отсутствие аппетита, отказ от еды рано или поздно даст о себе знать. Первым признаком анорексии становится чрезмерная потеря веса, а недостаточное количество полезных веществ неизбежно приведет к утрате физических сил и дефициту мысленных процессов.

Гиповитаминоз и нехватка минералов сказываются на состояние кожных покровов, волосах, ногтях, зубах и деснах. Если анорексией болен подросток, наблюдается остановка его роста. У девушек отмечается нарушение месячного цикла.

Уже имеющиеся психические расстройства дополняются очередными проблемами, такими как раздражительность, плохое настроение, замедленное мышление, ухудшение памяти, обмороки. Это все происходит из-за нарушения химических реакций в клетках нервной системы и головного мозга.

При постановке диагноза психического расстройства необходимо исключить соматические патологии, которые нередко проявляются отсутствием аппетита. Такой симптом может свидетельствовать о наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечной или почечной недостаточности, гормональных сбоях, алкогольной и наркотической зависимости.

В связи с этим диагностику расстройства пищевого поведения необходимо проводить комплексно. Для начала следует пройти обследование у психиатра, эндокринолога, терапевта, нарколога. И только на основании совокупности полученных данных специалисты разрабатывают индивидуальную программу лечения анорексии. Но самое главное - это осознание проблемы и личное желание пациента с нею бороться.