Через Украину пытались незаконно перевезти партию сильнодействующих препаратов

Речь идет о ампулах «Nandronone D» и таблетках «Danabol».

В порту Одесской области таможенники и пограничники пресекли попытку незаконного перемещения партии сильнодействующих препаратов.

Как сообщили УНИАН в управлении Одесской таможни, препараты обнаружены в морском торговом порту «Черноморский» во время загрузки судна, которое направлялось в Турцию.

Читайте такжеВ аннексированном Россией Крыму лекарства от ВИЧ-инфекции исключили из перечня жизненно необходимых«В одном из грузовиков под управлением гражданина Турции перемещали «куриные четверти замороженные» украинского производства. В ходе таможенно-пограничного контроля с привлечением кинологической команды в середине рефрижераторной установки полуприцепа обнаружили две картонные коробки с сильнодействующими стероидными препаратами», - сказали в управлении.

Речь идет, в частности, о 200 ампулах «Nandronone D» и 6000 таблетках «Danabol».

Их перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля содержит признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 201 Уголовного Кодекса Украины.

Как уточнил начальник Одесской таможни Александр Власов, в коробках с сильнодействующими препаратами также находилось 3 тыс. таблеток анаболического стероидного препарата «Oxadrolonе».